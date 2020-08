Lavori in corso in via San Giovanni, i provvedimenti alla circolazione

Proseguono i lavori di sistemazione del porfido per la riqualificazione di via San Giovanni a Piacenza. La seconda tranche di lavori, che prenderà il via lunedì 17 agosto, avrà la durata di 7 giorni (salvo eventuali proroghe dovute ad avverse condizioni meteorologiche) e interesserà il tratto della via compreso tra vicolo dei Cavalli (intersezione esclusa) e via Tempio (intersezione compresa, solo corsia est).

In particolare, per ciò che riguarda i conseguenti provvedimenti temporanei in ordine alla circolazione, dalle ore 7 di lunedì 17 agosto e fino al termine dell’intervento, in via San Giovanni – nel tratto tra vicolo dei Cavalli e via Tempio interessato dai lavori – sono istituiti il divieto di transito e quello di sosta permanente con rimozione forzata nel lato nord della via. Quest’ultimo divieto è inoltre esteso al lato nord della carreggiata nei tratti tra via Tempio e via Croce e tra vicolo dei Cavalli e Corso Vittorio Emanuele. Sempre in via san Giovanni è previsto il divieto di transito nel tratto compreso tra via Croce e via Tempio (lato ovest), esclusi residenti e autorizzati, che potranno transitare in doppio senso di marcia.

Il divieto di transito per tutti i veicoli – con l’eccezione prevista per i residenti e gli autorizzati a cui è concesso transitare in doppio senso di marcia – è infine istituito in via Tempio, in vicolo dei Cavalli e in via Vigoleno, nella quale è inoltre stabilito il divieto di sosta permanente con rimozione forzata da entrambi i lati per tutta la lunghezza della strada

