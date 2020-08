Sorpreso con 100 banconote false da 20 euro: denunciato

Prima ha litigato con un automobilista a causa del parcheggio e all’arrivo dei carabinieri, ha inveito contro di loro. I militari impegnati nei servizi di controllo del territorio hanno fermato il 56enne, residente in Alta Val Tidone, nella piazza di Caminata. In auto c’era una dose di marijuana che gli è costata la segnalazione alla prefettura quale assuntore di stupefacenti, inoltre in uno zaino c’era un coltello serramanico e nel portafoglio due banconote false da 20 euro. I militari hanno proseguito la perquisizione sua abitazione e ne hanno trovate altre 99, tutte palesemente false perché avevano lo stesso numero di matricola.

L’uomo è stato denunciato dai carabinieri di Pianello per spendita di banconote falsificate, possesso ingiustificato di armi e oggetti atti ad offendere e oltraggio a pubblico ufficiale.

