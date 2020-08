Provincia di Piacenza, due nuovi bandi di concorso per otto assunzioni

Continuano i reclutamenti di personale della Provincia di Piacenza. Sono stati pubblicati altri due bandi di concorso per soli esami per la copertura di tre posti a tempo pieno e indeterminato di Istruttore direttivo amministrativo contabile cat. D.

Bandita, inoltre, la copertura di cinque posti a tempo pieno e indeterminato di Istruttore direttivo amministrativo contabile cat. C.

Il termine per la presentazione delle candidature è fissato inderogabilmente entro le ore 12 del 30° giorno successivo alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, ad oggi non ancora avvenuta e di cui sarà data successiva comunicazione.

Previste inoltre due assunzioni con rapporto di lavoro flessibile: due istruttori direttivi tecnici, da ricondurre alla categoria D, per incarichi di Alta specializzazione con competenze in materia di progettazione strutturale antisismica e normativa sismica (ai sensi dell’art. 110 c. 2 del D.Lgs 267/2000), di cui uno a tempo a tempo pieno e uno a tempo parziale al 50%.

Si precisa inoltre che, per i concorsi, ai sensi dell’Art. 1014 c. 1 e ss. e dell’Art. 678 c. 9 del D. Lgs 66/2010, tre posti sono riservati prioritariamente a volontari delle FF.AA., purché risultanti idonei.

Come noto, il piano triennale del fabbisogno di personale, approvato con provvedimento del Presidente nel mese di aprile, prevedeva, per il 2020, l’assunzione di diciassette figure professionali e tre assunzioni con rapporto di lavoro flessibile: sono ancora da bandire, entro l’anno corrente, le ultime 7 posizioni.

Il quadro delle assunzioni previste, formulato sulla base dei fabbisogni rilevati dai dirigenti dell’Ente, anche a fronte delle cessazioni verificatesi, tende al rafforzamento dei settori della programmazione territoriale, dei lavori pubblici e della manutenzione, nonché al potenziamento della Stazione Unica Appaltante e tiene conto degli indirizzi previsti nel DUP 2020-2022.

Per i concorsi pubblicati i candidati dovranno possedere, oltre ai requisiti generali previsti per l’accesso alle Pubbliche Amministrazioni, anche quelli previsti dal bando consultabile al link https://amministrazionetrasparente.provincia.pc.it/L190/idSezione=13&id=&sort=&activePage=&search=

Chi è interessato potrà rivolgersi al Servizio Personale della Provincia – Tel. 0523/795613-772, mail: [email protected]

