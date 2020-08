“Attenzione, strada dissestata”: buche e crepe in pieno centro storico

“Strada dissestata”. Ecco l’avviso ai piacentini che entrano in via Poggiali, a due passi da piazza Cavalli, fra buche, crepe, toppe d’asfalto e pietre fuori posto. “Ma al di là del segnale di pericolo per far rallentare i mezzi – commenta il residente Stefano Vercesi – non si potrebbe anche aggiustare il tratto? Tante persone, purtroppo, inciampano”. Il commerciante Paolo Cordani, titolare della farmacia all’angolo tra via Poggiali e piazza Borgo, si augura un imminente intervento di riqualificazione: “La strada è malmessa già da diversi anni, ben prima dell’attuale amministrazione comunale. La superficie della carreggiata è insicura, soprattutto per gli anziani. Spero che si proceda presto con la riasfaltatura, magari proprio in questo periodo estivo in cui il cantiere risulterebbe meno impattante per gli esercenti, già tartassati a lungo dall’emergenza Covid”.

L’assessorato ai lavori pubblici fa sapere che l’intervento di sistemazione di via Poggiali è programmato nei prossimi mesi.