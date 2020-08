L’auto già pagata non arriva. Denunciata titolare di una concessionaria

Aspettava con entusiasmo l’arrivo dell’auto nuova acquistata da una concessionaria della provincia di Torino nel febbraio 2020 ma la vettura non è mai stata consegnata. Una 52enne ha sporto denuncia ai carabinieri di Gropparello che, dopo accurati accertamenti, hanno denunciato per truffa la titolare della concessionaria. I militari fanno sapere che ogni volta in cui la titolare veniva contattata forniva futili motivazioni non verificabili e con raggiri e artifizi, era riuscita a farsi accreditare 28.000 euro per la vendita di una vettura Suzuki Vitara che non ha mai consegnato.

