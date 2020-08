Tentano di introdursi in Spazio 4, Ivri Sicuritalia e forze dell’ordine fermano tre persone

Tre arresti si sono registrati nella notte tra giovedì 13 e venerdì 14 agosto a Piacenza in seguito a un tempestivo e fruttuoso intervento di Ivri Sicurutalia, polizia e carabinieri.

È accaduto in via Manzoni dove, all’interno di Spazio 4.0, struttura comunale rivolta ai giovani, il custode, intorno alle 2, ha lanciato l’allarme dopo essersi reso conto dell’accesso non autorizzato di quattro persone. L’arrivo delle guardie giurate ha messo in fuga la banda che ha scelto di cercare salvezza all’interno della scuola Anna Frank. E così, anche grazie all’arrivo delle forze dell’ordine, tre fuggitivi sono stati fermati dopo un rocambolesco inseguimento, mentre uno dei componenti del gruppetto è riuscito a far perdere le proprie tracce.

