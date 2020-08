Covid, 85 casi nella prima metà di agosto. In tutto il mese di luglio furono 71

Dati in crescita

Un incremento che non deve ingenerare panico, ma un aumento costante che deve invece alzare i livelli di attenzione da parte di tutti. Si parla ovviamente di quanto sta emergendo dai bollettini quotidiani relativi al Covid-19 che, anche per Piacenza, fa registrare un innalzamento della curva dei contagi. Ieri sono stati sette le persone che hanno fatto registrare la positività al virus, quattro delle quali mostravano sintomi. Nella nostra provincia ora sono 4.695 le persone che hanno contratto la malattia dall’inizio dell’emergenza. C’è ovviamente grande timore relativamente ai dati che potrebbero emergere tra circa un paio di settimane quando i dati regionali saranno influenzati dalle condotte dei cittadini tenute nel corso di questi giorni di vacanze e soprattutto spostamenti. Nei primi 15 giorni del mese di agosto, sono stati 85 i casi di Coronavirus riscontrati sul nostro territorio, in tutto il mese di luglio furono 71, addirittura 59 nel mese di giugno. Dunque un trend che evidenzia la necessità di un maggiore impegno da parte di tutti nel rispetto delle norme anti-contagio.