Previsioni meteo, rischio temporali. Da martedì l’afa si attenua

Dopo un Ferragosto all’insegna del caldo ma anche di alcuni temporali che hanno interessato l’alta Valtrebbia, anche la giornata di San Rocco sarà caratterizzata da temperature elevate e rischio di temporali, soprattutto nel pomeriggio e in serata. Stando alle previsioni degli esperti, anche la prossima settimana dovrebbe far registrare clima estivo con temperature però meno severe rispetto agli ultimi giorni. Tra martedì e giovedì prossimo in particolare, l’afa dovrebbe concedere una tregua alla pianura Padana.

