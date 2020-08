Rovinosa caduta in mountain bike, ciclista trasportato a Parma in elicottero

Versa in gravi condizioni il ciclista di 50 anni che oggi, domenica 16 agosto, è stato protagonista di una rovinosa caduta. È accaduto poco dopo le 9.30 a Vicobarone, nel comune di Ziano: lungo via Diola, l’uomo ha perso il controllo della sua mountain bike in un tratto non propriamente complicato. La caduta è però costata un pesante trauma cranico al ciclista che è stato immediatamente raggiunto dagli operatori del 118 di Piacenza e dai volontari della Pubblica Assistenza Valtidone-Valluretta. Vista la gravità si è però deciso per il trasferimento d’urgenza all’ospedale Maggiore di Parma in elicottero. Sul posto anche gli uomini della Polizia Stardale per i rilievi.

