Al via i lavori di riqualificazione di via Giordani, le modifiche alla viabilità

Prendono il via oggi i lavori di riqualificazione della pavimentazione di via Giordani, nel tratto compreso tra Stradone Farnese e Pubblico Passeggio. Dalle ore 7 di oggi, lunedì 17 agosto, alle 20 di mercoledì 26 saranno adottate, in base all’avanzamento dei lavori, alcune limitazioni alla viabilità ordinaria.

Nei tratti progressivamente interessati dal cantiere, sarà istituito il divieto di sosta con rimozione forzata su entrambi i lati della carreggiata e il divieto di circolazione. Sono esclusi da quest’ultimo provvedimento residenti e fruitori di autorimesse, che potranno transitare alla velocità massima di 10 km orari nel solo senso di marcia da Stradone Farnese verso via Alberici, in uscita su via IV Novembre.

Anche nel tratto di via Giordani compreso tra Stradone Farnese e via San Siro potranno circolare unicamente, in base all’avanzamento del cantiere, i residenti e fruitori di autorimesse, nella sola direzione da Stradone Farnese a via San Siro e alla velocità massima di 10 km orari.

I mezzi del trasporto pubblico locale verranno deviati su percorsi alternativi. Qualora i lavori si concludessero prima del previsto, verrà ripristinata la consueta viabilità.

