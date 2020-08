Cane denutrito e rinchiuso in una stanza: padrone di 23 anni denunciato

Non si prende cura del suo cane e i carabinieri lo denunciano per maltrattamenti di animali. Protagonista dell’episodio un ventitreenne piacentino, al momento senza lavoro e già noto alle forze dell’ordine. I carabinieri del Radiomobile di Piacenza, in seguito ad alcuni controlli, sono giunti presso l’abitazione del ragazzo dove hanno trovato il suo cane denutrito. Non solo: il padrone, oltre a non dare da mangiare al povero animale, non si curava neppure di portarlo fuori per i naturali bisogni. Pare che il cane, un American Staffordshire Terrier, sia stato trovato rinchiuso in una stanza.

Della vicenda si sono occupati i militari del Radiomobile i quali, su disposizione del giudice, hanno posto sotto sequestro il cane che è stato successivamente affidato al canile municipale.