Due pompieri positivi al Covid, chiusa temporaneamente la caserma di Castel San Giovanni

E’ temporaneamente chiusa in attesa degli esiti di ulteriori accertamenti e delle operazioni di sanificazione, il distaccamento dei vigili del fuoco di Castel San Giovanni dopo che, nei giorni scorsi, i due pompieri in servizio nella caserma valtidonese hanno fatto registrare la positività del tampone cui sono stati sottoposti. Una notizia che ha ovviamente creato allarme nell’ambiente dei nostri pompieri e che ha attivato l’ufficio di igiene pubblica per i normali riscontri su tutti gli operatori che sono entrati in contatto con i pompieri che hanno contratto il Covid-19 e ora in quarantena obbligatoria.

