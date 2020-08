Boccata d’ossigeno per il canile: arriva il primo bonifico

È arrivata una bella boccata d’ossigeno per il canile comunale di Castell’Arquato, gestito da anni dall’associazione “Asilo del Cane”, che ai primi di agosto aveva lanciato un appello in quanto “la situazione economica era ormai insostenibile e la burocrazia aveva impedito al comune di provvedere ad erogare il contributo necessario”, con le tempistiche concordate. “Comunico con piacere che abbiamo provveduto il 12 agosto ad effettuare un primo bonifico a favore dell’Associazione “Asilo del Cane” che ha in gestione il nostro Canile” – ha dichiarato il sindaco Giuseppe Bersani. La responsabile e presidente dell’associazione Daniela Soleggiato, ha espresso piena soddisfazione: “Finalmente una buona notizia”.

LEGGI L’ARTICOLO SUL QUOTIDIANO LIBERTA’ IN EDICOLA OGGI