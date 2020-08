Il comune sosterrà gli alberghi offrendo una notte gratis ai turisti

Il comune di Piacenza sta lavorando ad un interessante il progetto riservato agli alberghi, tra le categorie più colpite dalla crisi Covid. Per loro era già stabilito a luglio di stanziare 100mila euro, una fetta degli oltre 6 milioni arrivati dal Governo. Come utilizzarli? Offrendo una notte in più ai turisti che decidono di trascorrere il fine settimana nella nostra città. In pratica: paghi una notte, se ti fermi anche la seconda è gratis. “Stiamo definendo i pacchetti, ma questa è la direzione” conferma l’assessore Papamarenghi.

