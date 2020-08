Incidente stradale in via Manfredi, auto ribaltata su di un fianco. Ferito un uomo

E’ di un ferito il bilancio dell’incidente stradale avvenuto intorno alle 15.30 di questo pomeriggio, martedì 18 agosto, in via Manfredi a Piacenza. Un automobilista, dopo lo scontro con un’altra auto, è rimasto incastrato nell’abitacolo della propria vettura, che si è ribaltata su di un fianco all’angolo con via Nasalli Rocca. Sul posto, oltre alla polizia municipale, sono intervenuti anche i vigili del fuoco e un’ambulanza, che ha trasportato il ferito all’ospedale di Piacenza.

