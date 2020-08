Sbanda con l’auto e si ribalta su di un fianco in via Manfredi: una persona ferita

Sono serie le condizioni dell’automobilista che intorno alle 15.30 di questo pomeriggio, martedì 18 agosto, ha perso il controllo del proprio veicolo ribaltandosi su di un fianco. Il guidatore, stando a una prima ricostruzione, pare avesse intenzione di svoltare in via Nasalli Rocca quando (per cause ancora da accertare) è avvenuto l’incidente. Sul posto, oltre alla polizia municipale, sono intervenuti anche i vigili del fuoco e un’ambulanza, che ha trasportato la persona ferita all’ospedale di Piacenza. Non è fortunatamente in pericolo di vita.

© Copyright 2020 Editoriale Libertà