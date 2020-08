Mille persone controllate, 26 denunce, 3 arresti: il bilancio dei controlli di Ferragosto

Più di mille persone controllate, oltre a 371 veicoli e 83 esercizi pubblici. E’ il bilancio dei servizi di prevenzione e controllo del territorio svolti nel week-end dal 14 al 16 agosto – come pianificati in sede di Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, presieduto dal Prefetto, Daniela Lupo, d’intesa con i vertici provinciali delle Forze di Polizia ed il coinvolgimento dei Comuni e delle Polizie locali della provincia – che hanno portato al deferimento all’autorità giudiziaria di 26 persone di cui 3 in stato di arresto, 14 segnalate alla Prefettura quali assuntori di sostanze stupefacenti. Ritirate anche 7 patenti per violazioni al Codice della Strada. Non sono state riscontrate violazioni alla normativa vigente in materia Covid. Per i controlli sono state impiegate 131 pattuglie e il reparto prevenzione crimine; in particolare nella città capoluogo sono state sperimentate le stazioni mobili e le pattuglie a piedi delle Forze di polizia, anche locale. I controlli proseguiranno anche nel prossimo fine settimana.

© Copyright 2020 Editoriale Libertà