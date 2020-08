“Il ragazzo gridava: sparami se hai coraggio”. La testimonianza sulla aggressione alla Farnesiana

“Ho visto le forze dell’ordine in difficoltà e un agente della polizia municipale ha estratto dalla fondina la pistola mentre un ragazzo gli gridava: sparami se hai coraggio”. E’ il racconto di un testimone che mercoledì pomeriggio si è trovato fra la rivolta di alcuni ragazzi dalla Farnesiana e le pattuglie della polizia municipale. Il fatto ha portato (per il momento) ad una denuncia per resistenza, violenza e minaccia pubblico ufficiale, ma le indagini non sono ancora chiuse. Medicati al pronto soccorso un ispettore della polizia municipale e un carabiniere.

