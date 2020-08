Ragazza con il Covid in discoteca, su 500 tamponi un caso positivo. Ausl ai cittadini: “Grazie per il senso di responsabilità”

Un caso positivo tra gli oltre 500 tamponi eseguiti dalle Ausl di Piacenza e di Parma sui frequentatori del locale piacentino “Il Colle San Giuseppe” di Alseno. A chi si è presentato, va il grazie delle direzioni aziendali per il senso civico dimostrato. Una giovane di Fidenza era rientrata dalle ferie a Malta e, in base alle nuove normative per contrastare la diffusione del Covid, aveva fatto il test. In attesa del risultato però, non avendo l’obbligo dell’isolamento domiciliare, aveva trascorso le serate del 14 e 15 agosto nel discopub.

Le ausl di competenza avevano lanciato un appello ai frequentatori affinché si sottoponessero al tampone in via precauzionale. Dagli accertamenti è risultato un caso positivo al Coronavirus su 537 tamponi eseguiti (250 dei quali effettuati a Piacenza).

Le due aziende sanitarie avevano rivolto un appello-invito ai presenti nel locale nelle due serate, a sottoporsi ai test che sono stati poi eseguiti mercoledì e giovedì scorsi in apposite postazioni nella sede di Piazzale Milano a Piacenza e all’Ospedale di Vaio a Fidenza.