Razzia dei ladri in un deposito di mazze da golf: colpo da migliaia di euro

Furto di preziose mazze da golf per un valore di diverse migliaia di euro. E’ accaduto nella notte tra giovedì e venerdì scorsi nel deposito del campo da gioco della società “Mygolf”, in via dei Bazachi a Sant’Antonio. Sul questo furto sta indagando la polizia. I ladri sono riusciti ad impossessarsi di decine e decine di sacche contenenti mazze da golf per un valore che può variare da cinquanta euro e fino a mille euro per singolo attrezzo. Nel bottino dei ladri vi sarebbero infatti preziose mazze da golf nuove che hanno un costo che può arrivare fin a mille euro. Ad informare del furto la polizia sono stati alcuni soci del campo da golf di via dei Bazachi.

