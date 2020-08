Cade e batte la testa dopo essere stato colpito da un pugno: gravissimo un 26enne piacentino

Sarebbero molto gravi le condizioni del ventiseienne residente in provincia di Piacenza rimasto coinvolto ieri sera, 21 agosto, in una lite scoppiata per futili motivi a Lugano (Svizzera). Come riportato dal Corriere del Ticino, il giovane avrebbe ricevuto un pugno al volto per poi cadere a terra e picchiare violentemente la testa. A sferrarlo sarebbe stato un ventinovenne, anch’egli residente in provincia di Piacenza. La lite è avvenuta in via Stauffacher poco prima delle 20.30. Stando alle prime informazioni, il giovane rimasto ferito sarebbe in pericolo di vita.

Il 29 enne è stato fermato dagli agenti della polizia della città di Lugano: per lui sono quindi scattate le manette, l’ipotesi di reato nei suoi confronti è di lesioni gravi. Il ferito, invece, è stato condotto all’ospedale della città svizzera.