Castel San Giovanni, potenziato il servizio per gli anziani soli

L’amministrazione comunale di Castel San Giovanni ha deciso di abbassare la soglia di età degli anziani che possono far ricorso alla rete di aiuto garantita da Argento Vivo. La rete cioè di volontari che rispondono alle telefonate di anziani soli, fino a ieri over 70, che chiedono un aiuto per fare la spesa, andare dal medico, a fare una visita. D’ora in avanti l’età per accedere al servizio sarà di 65 anni. Nel frattempo, dato che la gestione in carico ad Auser è in scadenza, il Comune ha pubblicato un avviso con cui invita le associazioni di volontariato interessate ad avanzare “manifestazioni di interesse” per la gestione del servizio gratuito.

L’articolo sul quotidiano Libertà in edicola