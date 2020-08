Ieri 12 nuovi contagi: tutti rientrati dall’estero. Da lunedì test a tappeto per insegnati e personale Ata

È tornata purtroppo a salire la curva dei contagi nel Piacentino: ieri, venerdì 21 agosto, sono stati 12 i nuovi positivi individuati grazie all’attività di prevenzione e di contrasto messa in atto tramite tamponi a tappeto. Tutti quanti i nuovi casi, che portano il totale delle persone entrate in contatto con la malattia a quota 4.723, rientrano nella casistica di coloro che hanno fatto rientro da vacanze all’estero. Proprio come avvenuto per la ragazza parmense che, tra il 14 e il 15 agosto, in attesa dell’esito del tampone risultato poi positivo, ha frequentato il locale notturno “Colle San Giuseppe”, nel comune di Alseno: ebbene, dopo gli appelli lanciati dall’Ausl sono stati 537 coloro che hanno contattato l’azienda sanitaria per sottoporsi al test. Fortunatamente, solo uno di questi è risultato positivo.

Sempre nell’ambito del contrasto alla pandemia, prenderà il via lunedì 24 agosto la campagna di screening a cura delle Ausl e coordinata dalla Regione Emilia-Romagna, che prevede per tutti i lavoratori dell’istruzione la possibilità di effettuare, su base volontaria e in maniera totalmente gratuita, un test sierologico per individuare le persone che sono entrate in contatto con il virus e hanno sviluppato anticorpi, anche in assenza di sintomi. Test che saranno poi ripetuti periodicamente durante l’anno scolastico.

In provincia di Piacenza sono circa 5.500 le persone, tra docenti e altro personale della scuola, che potrebbero effettuare il test sierologico preventivo: potranno fare riferimento agli oltre 190 medici di famiglia del territorio oppure rivolgersi direttamente al Cuptel (numero verde gratuito 800-651941), che programmerà i test dal lunedì al venerdì presso il Centro prelievi, con una capacità a regime di 430 sierologici al giorno. Per contenere al massimo i tempi di isolamento, l’Ausl prenota in automatico sia il test che il successivo tampone naso-faringeo, che viene però effettuato solo in caso di positività alla ricerca di anticorpi.

I test sierologici saranno eseguiti presso il laboratorio analisi dell’ospedale di Piacenza che sarà aperto, per chi si è prenotato, ogni giorno dal lunedì al venerdì dalle 12.30 alle 18.30. Coloro che effettueranno l’esame presso il proprio medico, qualora il sierologico desse esito positivo, saranno chiamati dal dipartimento di sanità pubblica che provvederà a fare il tampone e a mettere in atto tutte le procedure conseguenti. L’esito del test sierologico e dell’eventuale tampone sarà notificato alle persone che aderiranno tramite Fascicolo sanitario elettronico e ritornerà al medico curante sul proprio gestionale di cartella clinica.