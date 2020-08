Rissa tra stranieri davanti a un bar finisce a sprangate: quattro denunce

E’ finita a sprangate la rissa tra stranieri scoppiata ieri pomeriggio, 21 agosto, davanti a un bar di via Corneliana a Piacenza. Il pestaggio, che non ha avuto gravi conseguenze per i partecipanti, si è concluso con quattro denunce: due pakistani di 32 e 19 anni per porto abusivo di oggetti da offesa, mentre un egiziano di 19 anni e un macedone di 25 anni per lesioni personali aggravate. Un terzo pakistano di 23 anni è stato trattenuto in questura perché pare non sia in regola con il permesso di soggiorno. A fronteggiarsi tre pakistani da una parte e un egiziano, un tunisino e un macedone dall’altra. Entrambe le parti in causa, ascoltate dalla polizia, hanno riferito che alcuni dei componenti dei due gruppi avevano “vecchie ruggini da regolare”.

