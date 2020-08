Week-end da bollino rosso per le autostrade italiane. In particolare ad essere congestionata è la A1 nel tratto tra Fiorenzuola e Fidenza, dove nella mattinata di sabato 22 agosto si sono formati 8 km di coda in direzione sud. La società Autostrade consiglia, per chi proviende da Milano, di uscire a Fiorenzuola e percorrere la via Emilia.

