Domani i funerali di Elisa Pomarelli. La lettera della sorella Debora

A un anno dalla sua tragica scomparsa, domani Elisa Pomarelli troverà finalmente pace. Sono infatti in programma (ore 16) nella chiesa di Borgotrebbia i funerali della ragazza uccisa da Massimo Sebastiani che da amico si trasformò in omicida. Oggi sul quotidiano Libertà è pubblicata una lettera struggente della sorella di Elisa, Debora Pomarelli.

“La mia via non sarà mai più come prima” si legge in uno dei passaggi più significativi ed emozionanti della lettera.

Domani, come deciso dal sindaco Patrizia Barbieri, sarà giornata di lutto cittadino.