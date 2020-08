Nuova linfa per il clero piacentino: ordinazione per Giuseppe Porcari e Omar Bonini

Uno, il trentunenne Giuseppe Porcari, è un cultore di lettere e musica classiche cresciuto all’ombra della parrocchia cittadina della Santissima Trinità. L’altro, il ventiseienne Omar Bonini, ha una formazione come esperto della ristorazione ed è cresciuto nella parrocchia di Godi di San Giorgio. Omar e Giuseppe sabato 5 settembre verranno ordinati sacerdoti da monsignor Gianni Ambrosio, durante una cerimonia che alle 17 in Duomo, Cattedrale di Santa Maria Assunta a Piacenza, culminerà con l’imposizione delle mani e la preghiera consacratoria che farà dei due seminaristi due presbiteri a tutti gli effetti. Nuova linfa per il clero piacentino.

