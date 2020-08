Quattro ore di intervento chirurgico per il 25enne colpito dall’amico a Lugano

Sono state necessarie quattro ore di intervento chirurgico per salvare la vita al 25enne di Pecorara che, venerdì sera, è stato centrato in pieno volto da un pugno sferrato da un amico, un 29enne di Nibbiano, con il quale si trovava a Lugano, probabilmente per una breve gita. Un week-end che si è trasformato in incubo per il giovane che, dopo il colpo ricevuto, sarebbe caduto rovinosamente sullo spigolo di un gradino, battendo il capo. Un trauma cranico molto pesante che ha appunto provocato la perdita di conoscenza e il successivo trasporto d’urgenza all’ospedale prima del delicato intervento. E’ invece stato arrestato con l’accusa di lesioni gravi l’amico del 25enne.

IL SERVIZIO COMPLETO SU LIBERTA’ IN EDICOLA