A letto, in stato di incoscienza: 83enne salvata dalla rete di soccorsi

Dramma della solitudine sfiorato a Borgonovo. Una donna di 83 anni che vive sola in una palazzina in zona stadio comunale è stata ritrovata attorno alle 13.30 riversa nel suo letto in uno stato di quasi totale incoscienza. Subito trasportata in ospedale a Piacenza è stata dichiarata fuori pericolo. L’epilogo avrebbe potuto essere molto diverso. A salvarla è stata la rete dei soccorsi composta dall’assistente sociale, agenti della Polizia locale, vigili del fuoco, volontari della Pubblica, e prima ancora dai vicini di casa. Sono stati questi ultimi che, insospettiti dal fatto che già da qualche giorno la donna non dava notizie di sé, hanno dato l’allarme.

