Covid, salta Festa del rugby. Salvi (per ora) Mercato europeo e Gola Gola

“La società ha deciso di fare un passo indietro per motivi di sicurezza sanitaria”. La Festa del rugby, quindi, non si terrà. L’evento era in programma il 28-29-30 agosto e il 4-5-6 settembre. Ma gli organizzatori, a fronte della situazione epidemiologica poco rassicurante, hanno deciso di rinunciare alla tradizionale sagra sul campo sportivo di via Rigolli.

GOLA GOLA FESTIVAL – Per ora, invece, l’amministrazione comunale pare intenzionata a confermare il Gola Gola Festival nel fine settimana del 5-6 settembre, in centro storico a Piacenza: “Si seguono gli sviluppi del contesto sanitario e mercoledì si decide – spiega l’assessore al turismo Jonathan Papamarenghi -. In ogni caso, comunque, l’iniziativa sarebbe in una versione Covid-sicura: non un grande evento, ma solo un’importante vetrina per il territorio”. Ma sarà determinante l’incontro di mercoledì tra il sindaco Patrizia Barbieri e il direttore generale dell’Ausl di Piacenza Luca Baldino: la curva dei contagi in preoccupante risalita impone una seria riflessione sullo svolgimento dei grandi eventi cittadini.

MERCATO EUROPEO – C’è forte titubanza anche sullo svolgimento del Mercato europeo e dello Sbaracco. In teoria la fiera degli ambulanti provenienti da ogni parte del mondo dovrebbe tenersi dal 18 al 20 settembre sul Facsal, mentre il “fuori tutto” dei negozi è previsto per il 6-7 settembre. Anche qui, però, il confronto fra il sindaco e l’Ausl contribuirà a fornire maggiore chiarezza.