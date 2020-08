Evade i domiciliari per andare dal fidanzato: arrestato due volte in un mese

Nuova fuga dagli arresti domiciliari per amore da parte di un ecuadoriano trentanovenne che ha lasciato la sua abitazione di Parma per raggiungere la casa di San Giorgio dove abita il suo fidanzato, un piacentino di qualche anno più grande. “E’ stata solo una fuga d’amore” ha commentato il suo compagno in tribunale. Il giudice Sonia Caravelli ha convalidato l’arresto compiuto dai carabinieri e ripristinato i domiciliari per il 39enne. Nell’aula del tribunale erano presenti il pm Monica Bubba e l’avvocato difensore Andrea Perini, che per l’ecuadoriano ha chiesto ed ottenuto i termini a difesa. Il processo è stato quindi rinviato al prossimo 29 settembre.

Anche un mese fa l’ecuadoriano aveva abbandonato la sua abitazione di Parma raggiungendo in treno Piacenza e da qui San Giorgio, ma anche in quell’occasione i carabinieri avevano arrestato per evasione il trentanovenne che sta scontando ai domiciliari una condanna ad un anno e nove mesi per lo scippo di una borsetta ai danni di una signora.