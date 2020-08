Auto fuori strada per evitare altri veicoli, ferito un uomo a Sarmato

Non è grave

Incidente stradale a Sarmato, appena fuori il paese, in direzione Rottofreno. Un’auto è finita in un canale a lato strada, forse per evitare altri veicoli. Alla guida un uomo, rimasto ferito. Sul posto sono intervenuto la Pubblica assistenza Valtidone, l’automedica e i vigili del fuoco.