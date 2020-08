Da Gropparello a Monticelli, novità per i medici di famiglia

In seguito a trasferimenti e spostamenti, dal 30 agosto a Gropparello, Castelvetro, Monticelli e San Pietro in Cerro ci saranno alcuni cambiamenti per i medici di famiglia.

A Gropparello, i cittadini assisti dal dottor Antonio La Guzza saranno riassegnati al nuovo medico Cristina Genitori, cui è stata conferita provvisoriamente la sede. L’azienda Usl di Piacenza si dice “impegnata a coprire il più rapidamente possibile in via definitiva la sede vacante” e ricorda ai cittadini che sono comunque “liberi di cambiare il medico assegnato, rivolgendosi a uno sportello Cup”.

Le persone assistite dai dottori Giuseppe Campo e Francesco Mariani, nei comuni di Castelvetro, Monticelli e San Pietro in Cerro, hanno ricevuto nei giorni scorsi l’invito a scegliere un nuovo medico. Il cambio, anche in questo caso, si può richiedere a uno sportello Cup. Alcuni medici già convenzionati hanno dato la propria disponibilità ad aprire nuovi ambulatori di medicina generale in questi comuni.

L’elenco dei medici di famiglia, con relative sedi e orari di apertura, è consultabile qui.