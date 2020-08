Giornata mondiale del cane, in provincia di Piacenza sono quasi 40mila

Oggi – 26 agosto – si festeggia la giornata internazionale dei cani. A Piacenza e provincia i “quattro zampe” sono quasi 40mila: una popolazione animale enorme, cresciuta sempre di più negli ultimi anni. Del resto, lo si dice spesso: il cane è il migliore amico dell’uomo. Lo ricorda anche questa ricorrenza, istituita nel 2004 negli Stati Uniti per iniziativa dell’esperta Colleen Paige.

Nel Piacentino un quarto degli esemplari vive in città: il comune capoluogo ne conta 10.183. Lo comunica il vicesindaco Elena Baio, che adora i bracchi e si occupa della delega alla tutela degli animali: “Bisogna trattare bene i cani tutto l’anno, non solo in occasione di questa giornata internazionale. Occorre far sì che chiunque, in primis chi non li ama, non abbia nulla da rimproverare al loro comportamento. Mi riferisco quindi alla necessità di raccogliere le deiezioni e mantenere puliti gli spazi pubblici, altrimenti si dà il fianco a chi non apprezza i quattro zampe”.