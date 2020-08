Auto Euro 0, Piacenza maglia nera in regione: ne circolano 7 ogni 100

Piacenza maglia nera nella classifica regionale dell’incidenza delle auto Euro zero. Secondo l’indagine di Facile.it – realizzata su dati ufficiali del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti aggiornati al 31 dicembre 2019 – nella nostra provincia ne circolano 7 ogni 100, equivalenti a 13.500 veicoli. La percentuale peggiore di tutta la regione Emilia Romagna (dove la media è del 6,4%), ma un valore comunque inferiore all’andamento nazionale attestato sull’8,4%.

Alle spalle di Piacenza (7,20%) si trova la provincia di Parma, con il 6,84% seguita da Modena (6,77%) e Rimini (6,66%). Chiudono la graduatoria regionale le province di Ferrara (5,95%) e Bologna (5,79%).

Se si contano non solo le autovetture Euro 0, ma anche quelle Euro 1-2-3, la graduatoria vede al primo posto la provincia di Ravenna con il 28,17%. Subito dopo si trova la provincia di Piacenza (27,92%).

Ora la speranza è che gli incentivi statali per l’acquisto di autovetture Euro 6, scattati il primo agosto, contribuiscano a svecchiare il parco auto. Per poter usufruire del massimo bonus, che tenendo in considerazione tutte le agevolazioni nazionali può arrivare in alcuni casi fino a 10.000 euro, è necessario rottamare il proprio veicolo Euro 3 o inferiore.