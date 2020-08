Movida nel mirino, segnalazioni dei cittadini alla polizia locale

Sono giunte alla polizia locale e all’assessore alla Sicurezza Luca Zandonella, una serie di segnalazioni di cittadini relative a un locale notturno per motivi legati al presunto mancato rispetto delle norme anti Covid. Il locale in questione è il Kiosko di via dei Pisoni, meta per eccellenza dei bikers che martedì sera sono arrivati a centinaia. Ai tavolini dentro tutti seduti e, per quel che è possibile, distanziati. All’esterno però, visto l’elevato afflusso di persone, si sarebbero formati naturalmente degli assembramenti.

“Ho chiesto alla Polizia locale di predisporre controlli specifici in tutti quei locali che, pur non essendo discoteche, organizzano serate a base di musica e che richiamano molta gente» dice Zandonella.

“Dentro il locale le persone erano sedute al tavolino, distanziate e con la mascherina – spiega Elena Repetti, titolare del Kiosko – è logico che fuori con l’arrivo dei motociclisti si potevano creare dei gruppetti. Posso dire che abbiamo personale che interviene anche all’esterno facendo rispettare il distanziamento. Abbiamo fatto ogni sforzo possibile per garantire la sicurezza”.

