Bottiglie, tubi e copertoni: discarica a cielo aperto in riva al Trebbia

Grossi mucchi di rifiuti, salviettine umidificate lasciate per terra e confezioni di succhi diventate “posacenere” per i mozziconi di sigarette. È questa la situazione di sporcizia trovata da una giovane piacentina in riva al fiume Trebbia a San Nicolò. La ragazza, con l’aiuto di una parente, è intervenuta per ripulire l’area, una vera e propria discarica a cielo aperto. “Tra bottigliette di plastica, gomme e tubi – spiega – ho raccolto diversi sacchi della spazzatura. Purtroppo, non sono riuscita a portare via i copertoni abbandonati. Erano troppo pesanti. Ma perchĂŠ la gente tratta cosĂŹ la natura e gli spazi comuni?”.

