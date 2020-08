Camion sbanda in A1, autista all’ospedale. Otto chilometri di coda

Un autista ha perso il controllo del camion che guidava ed è finito contro il guard rail. E’ successo intorno alle 14 di venerdì 28 agosto in autostrada A1, nei pressi di Cadeo in direzione Bologna. Il conducente è stato portato in elisoccorso all’ospedale di Piacenza, le sue condizioni sono serie ma non sarebbe in pericolo di vita. L’incidente ha provocato otto chilometri di coda.

