Temporali con grandine e vento: sabato di allerta meteo nel Piacentino

Scatterà a mezzanotte di sabato 29 agosto e proseguirà per 24 ore l’allerta meteo divulgata dalla Protezione civile dell’Emilia Romagna per temporali. I rovesci inizieranno in mattinata nell’area appenninica centro occidentale con intensificazione in serata. Temporali potranno interessare nel pomeriggio anche la pianura. Associati ai temporali potranno verificarsi grandinate e raffiche di vento.

