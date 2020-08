Cantiere di via San Donnino: “Quei pannelli non valorizzano i negozi”

“Nelle altre città d’Italia i cantieri a ridosso del centro storico sono esteticamente gradevoli ed è quello che abbiamo chiesto anche noi per via San Donnino”. Paolo Mantovani è portavoce dei negozianti della zona di via Sopramuro, a due passi da piazza Cavalli a Piacenza. Da circa un mese una maxi gru occupa la piazzetta per lavori a un edificio privato. “Noi ovviamente non chiediamo che non vengano fatti i lavori, volevamo solo che impattassero il meno possibile con i negozi del centro. Per questo ci siamo incontrati più volte con il Comune e le associazioni di categoria, tutti si sono impegnati per rendere più gradevole il cantiere. L’accordo era quello di coprire la recinzione con dei pannelli dedicati ai negozi della zona. Purtroppo però i pannelli sono comparsi solo a lato del cantiere e non riusciamo a metterci in contatto con l’azienda che sta realizzando i lavori. Ci sentiamo presi in giro”. Sulla copertura del cantiere si legge: “Stiamo lavorando per migliorare la nostra città ci scusiamo per il disagio”.

