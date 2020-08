Kit anticovid per ogni studente e ingressi scaglionati: così ripartirà la scuola a Castello

Kit anticovid per ognuno degli oltre 1.500 alunni del Comprensivo, pasti consumati in classe, ingressi scaglionati al massimo di 15 minuti per classe, lezioni in presenza e non in sedi distaccate, niente attività pre e post scolastica per i bimbi del nido, un medico referente per tutte le scuole e aula di isolamento per chi accusa sintomi.

Per le famiglie dei bambini che frequentano il Comprensivo di Castel San Giovanni si prepara un rientro in classe tra mille accorgimenti, scandito da protocolli di sicurezza, vademecum e regolamenti la cui osservanza dovrebbe limitare al massimo il rischio di contagio. Ai genitori verrà chiesto di siglare un patto di corresponsabilità.

L’ARTICOLO COMPLETO SUL QUOTIDIANO LIBERTÀ IN EDICOLA