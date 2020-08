La pioggia non risparmia Castel San Giovanni: albero caduto e bar allagato

Tutta la provincia è stata colpita dall’ondata di maltempo che ha portato temporali, pioggia, e anche qualche danno. Oltre al ramo caduto in via Sangallo a Piacenza, anche Castel San Giovanni è stata vittima della furia del temporale: un albero è schiantato al suolo, senza provocare feriti, e un bar è stato allagato. Sul posto si sono recati i vigili del fuoco per le operazioni di sgombero e prosciugamento.

