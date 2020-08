Notte di sangue: giovane accoltellato alla pancia, è gravissimo. Aggressore in fuga

In via Colombo

Gravissimo fatto di sangue poco dopo la mezzanotte in via Colombo, in città, all’altezza della farmacia: un giovane è stato accoltellato alla pancia, è stato soccorso e portato in ospedale in condizioni gravissime.

stando a quanto hanno riferito alcuni testimoni in un altro giovane è stato visto fuggire a piedi. Sul posto oltre ai mezzi del 118 sono giunte 3 auto della polizia, 4 pattuglie di guardie giurate, una dei carabinieri e una della guardia di finanza.

Le forze dell’ordine hanno anche dovuto tenere a bada un gruppetto di ragazzi, probabilmente amici della vittima dell’aggressione, che avevano creato una certa tensione.

Le indagini sono affidate alla polizia, anche con l’ausilio della Scientifica. Una vettura che si trovava in corrispondenza dell’aggressione è stata trovata con il parabrezza sfondato.