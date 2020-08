Guasto alla condotta principale dell’acquedotto, questa mattina mezza città senz’acqua

In via di risoluzione

Gran parte dei piacentini si sono svegliati oggi, lunedì 31 agosto, con un’amara sorpresa: niente acqua dai rubinetti. Un disservizio causato da un guasto occorso alla condotta principale dell’acquedotto cittadino, più in particolare nella zona di Barriera Torino. Sul luogo dove si è registrato il guasto, dalle 6.30, sono al lavoro i tecnici di Iren: la situazione, fanno sapere dalla compagnia multiservizi, è in via di risoluzione e in alcuni punti della città l’acqua è tornata a scorrere seppur con un netto calo di pressione rispetto al consueto. Altre zone sono ancora in attesa del ripristino.