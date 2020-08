Risolta l’avaria all’acquedotto: mezza città era rimasta senz’acqua

Un’avaria tecnica, verificatasi intorno alle ore 6.30 di questa mattina, lunedì 31 agosto, in un impianto di produzione idrica in zona barriera Torino, ha comportato problemi di pressione dell’acqua, specie nei piani alti delle abitazioni di una parte della città di Piacenza. Le squadre di pronto intervento di Ireti, immediatamente intervenute, hanno individuato le criticità e il problema è stato risolto dopo poco tempo: la normale pressione è stata ripristinata e, dalle 8.30, la situazione si è normalizzata. Sono al vaglio dei tecnici le cause della interruzione, che sembra risiedano in un malfunzionamento del sistema di controllo locale dell’impianto.

