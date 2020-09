Intitolato a “Gege” Negromanti il parco giochi nella sua Caminata

L’area giochi e la vicina area feste di Caminata, oggi confluito in Alta Val Tidone, sono state dedicate a Walter “Gege” Negromanti, indimenticato portiere volto noto di tutti i campi da calcio della Valtidone e del Piacentino, che lo scorso mesi di aprile il covid si è portato via. Due luoghi di socialità, la cui ristrutturazione è ultimata da poco e che Negromanti, originario di Caminata dove si era anche impegnato come consigliere comunale, ben conosceva.

L’articolo su Libertà