Nel mese di agosto Piacenza e Parma le province con più zanzare tigre

La luce dell’abat-jour è già spenta da un pezzo, la sveglia è impostata e l’aria condizionata sta rilasciando una dolce brezza che garantirà il sonno nel mezzo di un’altra nottata all’insegna del caldo africano. Il dormiveglia avanza e Morfeo è proprio dietro l’angolo, quando un sommesso ronzio inizia a farsi largo nel buio della camera da letto. Nel giro di qualche minuto la luce è stata riaccesa e lo sventurato nottambulo si ritrova a dare la caccia a loro: le “maledette zanzare”.

Scene a cui i piacentini sono purtroppo abituati e che in questa estate bizzarra, tra coronavirus e nubifragi, nel nostro territorio hanno subito un’impennata, come spiega Paola Angelini, del servizio di prevenzione collettiva e sanità pubblica della Regione Emilia Romagna.

“Per quanto riguarda le Province di Parma e Piacenza – spiega – la densità di zanzara tigre rilevata con il sistema di monitoraggio regionale risulta un po’ più alta rispetto alle altre province. In particolare, nella prima metà di agosto, si è registrato un aumento percentuale rispettivamente del 6% e del 2% in confronto allo stesso periodo del 2019”.

Nonostante però un incremento di questo fastidioso animaletto, facendo un paragone temporale rispetto alla media del quinquennio precedente non si può dire per il momento che il 2020 sia un anno critico. “Sempre nelle due province in questione – prosegue l’esperta – la media di zanzare catturate dalle trappole dislocate nel territorio è inferiore a quella degli anni 2018 e 2019, e questo andamento vale anche per le altre province della regione”.

La proliferazione delle zanzare porta irrimediabilmente con sé il rischio di incorrere in gravi malattie: giusto l’altro giorno un uomo di 80 anni è morto per “febbre del Nilo” all’ospedale Maggiore di Cremona, mentre nel Lodigiano sono una decina le persone ricoverate per West Nile. Nella nostra provincia, invece, è stata colpita una donna di 60 anni. Dati che sembrano ad ogni modo ben lontani da quelli dell’annus horribilis 2018, dove la febbre del Nilo aveva mietuto 21 vittime solo in Emilia Romagna.

“Per quanto riguarda le malattie da vettore – conclude Angelini – si può dire che il 2020 sia finora un anno a basso impatto. La ridotta mobilità dei cittadini a causa del Covid ha influito anche sulla importazione dei casi di Chikungunya e Dengue (malattie trasmesse da zanzara tigre, ndc) che sono stati pari a zero, mentre per quanto riguarda il West Nile (malattia trasmessa da zanzara comune, ndc) ad oggi si sono verificati due casi di forme neuroinvasive in cittadini residenti nella nostra regione, anche se in uno dei due il luogo di probabile esposizione è in Lombardia”.