Oggi parte il nuovo anno scolastico, i sindacati: “Situazione drammatica, ancora troppe incertezze”

La campanella delle lezioni suonerà il 14 settembre, tra due settimane. Ma l’anno scolastico, formalmente, riparte oggi, martedì 1 settembre. Da questa mattina, infatti, i professori iniziano a riunirsi per i collegi docenti. Alcuni istituti di città e provincia, inoltre, aprono le porte agli studenti convocati per i corsi di recupero, cioè le lezioni integrative per gli allievi ammessi all’anno successivo con una o più insufficienze in pagella. Sempre stamattina, al liceo Gioia di Piacenza riprende l’anno scolastico in piena regola per tre classi dell’indirizzo quadriennale: gli studenti, in attesa delle indicazioni generali del governo, indosseranno le mascherine anti-Covid per tutta l’intera giornata, anche seduti dietro ai banchi.

L’aula magna dell’istituto Raineri-Marcora ha ospitato le convocazioni per il personale Ata alla presenza dei rappresentanti sindacali che hanno espresso tutta la loro preoccupazione per l’incertezza che contrassegna il nuovo anno caratterizzato dall’adeguamento alle normative anti contagio. Secondo gli esponenti sindacali alla prima campanella mancherà circa un terzo del personale.

Ecco il messaggio che il ministro dell’Istruzione, Lucia Azzolina, ha inviato ai docenti, ai dirigenti, agli Ata, a tutto il personale delle scuole italiane, in occasione dell’apertura dell’anno scolastico 2020/2021.

Lettera al personale scolastico in occasione dell’avvio dell’a.s. 2020-2021