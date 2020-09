Prova a rubare dagli scaffali, poi strattona un addetto: arrestato

Si è infilato nello zaino pesce in scatola e bottiglie di liquore, varcando la cassa senza pagare. Una volta scoperto, ha urlato insulti razzisti all’addetto alla sicurezza di origini straniere, che ha tentato di fermarlo. Non contento, l’ha strattonato nel tentativo di fuggire. E’ stato arrestato dai carabinieri per rapina il tunisino di 38 anni protagonista di questo movimentato episodio, avvenuto all’interno di un supermercato dalla periferia della città. Denunciata per favoreggiamento, invece, la compagna dello straniero. L’uomo si torva ora ai domiciliari.

