Incendi boschivi, prorogato il periodo di attenzione fino al 13 settembre

La Prefettura di Piacenza ha deciso di prorogare il periodo di attenzione per gli incendi boschivi su tutto il territorio regionale dal 7 al 13 settembre 2020 compresi, in base anche all’andamento delle condizioni meteo climatiche.

“Considerate le condizioni critiche della vegetazione e le condizioni meteo climatiche si sconsiglia, per il periodo sopra indicato, l’abbruciamento controllato del materiale vegetale di risulta dei lavori forestali e agricoli – si legge nella nota -; qualora assolutamente necessario tali operazioni potranno essere eseguite solo in assenza di vento e nelle giornate particolarmente umide (nella prima mattina e non oltre le ore 11)”.

La Prefettura invita quindi i Comuni e le loro Unioni ad attivare le opportune azioni in materia di prevenzione ed informazione sui fattori di rischio per incendi boschivi, con particolare attenzione alla prossimità di aree abitate o con insediamenti urbani (come ad esempio le idonee manutenzioni e pulizia delle pertinenze stradali, quali sfalcio di cigli erbosi e/o pulizia di scarpate da vegetazione secca, e rimozione di depositi abbandonati di materiali di rifiuto infiammabili, a cura dei frontisti privati, dei Comuni stessi o degli enti proprietari delle strade).